"Кливленд" победил "Индиану" во втором матче стартового раунда плей-офф НБА

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" выиграл на своей площадке у "Индианы" во втором матче первого раунда плей-офф.
Встреча завершилась со счетом 117:111.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Кавальерз" Кайри Ирвинг, набравший 37 очков. Лидер "Кливленда" Деброн Джеймс набрал 25 очков, сделал 10 подборов и отдал 7 передач. В составе проигравших больше всех очков на счету Пола Джорджа (32).
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Кливленда".
Третья игра между командами пройдет в ночь на пятницу на домашней арене "Индианы".