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"Вашингтон" проиграл "Торонто" в третьем матче серии плей-офф НХЛ

Спорт
18 апреля, 5:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Российские нападающие столичного клуба Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами, но не спасли "Вашингтон" от поражения в овертайме со счетом 3:4
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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Mark Humphrey

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Вашингтон" уступил "Торонто" со счетом 3:4 в овертайме третьего матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто.

В составе хозяев дебютную шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли забросил первый номер драфта новичков Остон Мэттьюс (15-я минута). Кроме того, в составе канадского клуба отличились Назем Кадри (36), Уильям Нюландер (60), победный гол на счету Тайлера Бозака (62). Голы в составе "Вашингтона" забили Никлас Бэкстрем (3), Александр Овечкин (5) и Евгений Кузнецов (26).

Капитан "Вашингтона" Овечкин сыграл в матче 15 минут 8 секунд, нанес пять бросков, провел четыре силовых приема и дважды заблокировал броски соперников, забросив свою вторую шайбу в текущем плей-офф. Кузнецов забросил первую шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли 2017 года, сыграв в матче 17 минут. Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов не смог отличиться результативными действиями за 22 минуты и 50 секунд на площадке (два броска, один силовой прием).

Шайба Овечкина.

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев провел первый матч в плей-офф НХЛ в карьере, пропустив предыдущие две игры из-за повреждения верхней части тела. Зайцев сыграл в матче 20 минут 22 секунды, успев нанести один бросок, провести два силовых приема и заблокировать один бросок хоккеистов "Вашингтона".

Шайба Кузнецова.

Третий поединок в данной серии завершается в овертаймах.

Счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ до четырех побед стал 2-1 в пользу "Торонто". Четвертый матч между командами состоится в Торонто в ночь на четверг.

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