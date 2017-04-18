"Оттава" победила "Бостон" и вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Оттава" победила "Бостон" со счетом 4:3 в овертайме третьего матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась в Бостоне.
В составе "Бостона" шайбы забросили Ноэль Аксиари (27-я минута), Дэвид Бэкес (27) и Давид Пастрняк (34). У "Оттавы" отличились Майк Хоффман (8, 24), Деррик Брассар (8) и Бобби Райан, забросивший победную шайбу на 6-й минуте овертайма.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Оттавы".
Четвертая игра между командами состоится в ночь на четверг на домашней арене "Брюинз".