Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Оттава" победила "Бостон" и вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НХЛ

Спорт
18 апреля, 5:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу канадского клуба
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Оттава" победила "Бостон" со счетом 4:3 в овертайме третьего матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась в Бостоне.

В составе "Бостона" шайбы забросили Ноэль Аксиари (27-я минута), Дэвид Бэкес (27) и Давид Пастрняк (34). У "Оттавы" отличились Майк Хоффман (8, 24), Деррик Брассар (8) и Бобби Райан, забросивший победную шайбу на 6-й минуте овертайма.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Оттавы".

Четвертая игра между командами состоится в ночь на четверг на домашней арене "Брюинз".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
2
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
3
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
4
Почти 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
5
СМИ: в Париже активистка Femen прорвалась на сцену во время выступления Марин Ле Пен
6
Пентагон начал оценку ядерного потенциала США на предмет соответствия угрозам
7
В Японии решено внедрять автоматические магазины без продавцов
Темы дня
Загрузка...
Реклама