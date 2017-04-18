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"Сан-Антонио" обыграл "Мемфис" во втором матче стартового раунда плей-офф НБА

Спорт
18 апреля, 7:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 96:82 в пользу "Сан-Антонио", который удвоил преимущество в серии
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Сан-Антонио" победил "Мемфис" со счетом 96:82 во втором матче стартовой серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч состоялся на домашней арене "Сан- Антонио".

Самыми результативным игроком встречи стал защитник "Сан-Антонио" Кауай Леонард, набравший 37 очков и сделавший 11 подборов. У "Мемфиса" больше всех очков набрал Майк Конли (24).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Сан- Антонио".

Третья игра между командами пройдет в ночь на пятницу на домашней арене "Мемфиса".

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