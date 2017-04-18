"Чикаго" проиграл "Нэшвиллу" третий матч стартовой серии плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Чикаго" уступил "Нэшвиллу" со счетом 2:3 в овертайме третьего матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Нэшвилле.
В составе "Чикаго" шайбы забросили Деннис Расмуссен (22-я минута) и Патрик Кейн (12). У хозяев дважды отличился Филип Форсберг (45, 55).
Победную шайбу забросил Кевин Фиала на 17-й минуте первого овертайма. Он был признан первой звездой встречи.
A beauty finish from Fiala and Smashville goes crazy. #StanleyCup pic.twitter.com/oQDBc0Pa0a— NHL (@NHL) 18 апреля 2017 г.
Патрик Кейн забросил 50-ю шайбу в матчах плей-офф НХЛ и стал 59-м игроком в истории лиги, забившим не менее 50 голов в розыгрышах Кубка Стэнли. Хоккеисты "Чикаго", не сумевшие поразить ворота "Нэшвилла" в первых двух встречах, смогли отличиться лишь во втором периоде третьего матча. Сухая серия голкипера "Нэшвилла" Пеки Ринне составила 141 минуту 5 секунд.
Российские нападающие "Чикаго" Артемий Панарин и Артем Анисимов не смогли отметиться результативными действиями.
"Нэшвилл" повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертая встреча стартового раунда плей-офф НХЛ между этими командами пройдет в Нэшвилле в ночь на пятницу.