Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Чикаго" проиграл "Нэшвиллу" третий матч стартовой серии плей-офф НХЛ

Спорт
18 апреля, 8:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Победу "Нэшвиллу" в овертайме принес точный бросок Кевина Фиалы
Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Нэшвилла"

Хоккеисты "Нэшвилла"

© AP Photo/Ben Margot, архив

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Чикаго" уступил "Нэшвиллу" со счетом 2:3 в овертайме третьего матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Нэшвилле.

В составе "Чикаго" шайбы забросили Деннис Расмуссен (22-я минута) и Патрик Кейн (12). У хозяев дважды отличился Филип Форсберг (45, 55).

Победную шайбу забросил Кевин Фиала на 17-й минуте первого овертайма. Он был признан первой звездой встречи.

Патрик Кейн забросил 50-ю шайбу в матчах плей-офф НХЛ и стал 59-м игроком в истории лиги, забившим не менее 50 голов в розыгрышах Кубка Стэнли. Хоккеисты "Чикаго", не сумевшие поразить ворота "Нэшвилла" в первых двух встречах, смогли отличиться лишь во втором периоде третьего матча. Сухая серия голкипера "Нэшвилла" Пеки Ринне составила 141 минуту 5 секунд.

Российские нападающие "Чикаго" Артемий Панарин и Артем Анисимов не смогли отметиться результативными действиями.

"Нэшвилл" повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертая встреча стартового раунда плей-офф НХЛ между этими командами пройдет в Нэшвилле в ночь на пятницу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США пересмотрят соглашение о свободной торговле с Южной Кореей
2
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
3
Почти 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
4
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
5
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
Темы дня
Загрузка...
Реклама