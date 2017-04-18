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"Анахайм" обыграл "Калгари" в овертайме третьего матча серии плей-офф НХЛ

Спорт
18 апреля, 8:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Матч завершился со счетом 5:4, автором победной шайбы стал Кори Перри
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Кори Перри

Кори Перри

© AP Photo/Mark Humphrey

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Анахайм" в гостях со счетом 5:4 в овертайме победил "Калгари" в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Калгари" отличились Шон Монахан (3-я минута), Крис Верстиг (10), Майкл Стоун (25) и Сэм Беннет (29). У "Анахайма" голы забили Ник Ричи (16), Ши Теодор (40, 56), Нейт Томпсон (42).

Решающую шайбу на 2-й минуте овертайма забросил Кори Перри.

"Анахайм" лидирует в серии со счетом 3-0. Следующий матч команды проведут 20 апреля в Калгари.

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