"Анахайм" обыграл "Калгари" в овертайме третьего матча серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Анахайм" в гостях со счетом 5:4 в овертайме победил "Калгари" в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Калгари" отличились Шон Монахан (3-я минута), Крис Верстиг (10), Майкл Стоун (25) и Сэм Беннет (29). У "Анахайма" голы забили Ник Ричи (16), Ши Теодор (40, 56), Нейт Томпсон (42).

In overtime, you don't care if they're pretty.



Perry has the OT-winner and the @AnaheimDucks have a 3-0 series lead. #StanleyCup pic.twitter.com/1fr6TQsOa0 — NHL (@NHL) 18 апреля 2017 г.

Решающую шайбу на 2-й минуте овертайма забросил Кори Перри.

"Анахайм" лидирует в серии со счетом 3-0. Следующий матч команды проведут 20 апреля в Калгари.