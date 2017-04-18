"Анахайм" обыграл "Калгари" в овертайме третьего матча серии плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Анахайм" в гостях со счетом 5:4 в овертайме победил "Калгари" в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У "Калгари" отличились Шон Монахан (3-я минута), Крис Верстиг (10), Майкл Стоун (25) и Сэм Беннет (29). У "Анахайма" голы забили Ник Ричи (16), Ши Теодор (40, 56), Нейт Томпсон (42).
In overtime, you don't care if they're pretty.— NHL (@NHL) 18 апреля 2017 г.
Perry has the OT-winner and the @AnaheimDucks have a 3-0 series lead. #StanleyCup pic.twitter.com/1fr6TQsOa0
Решающую шайбу на 2-й минуте овертайма забросил Кори Перри.
"Анахайм" лидирует в серии со счетом 3-0. Следующий матч команды проведут 20 апреля в Калгари.