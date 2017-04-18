Овечкин: "Вашингтону" стоит упростить игру в серии против "Торонто"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Вашингтону" необходимо улучшить контроль шайбы и упростить игру в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто", чтобы рассчитывать на выход в следующий раунд Кубка Стэнли. Такое мнение высказал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, чьи слова приводит CSN.

"Вашингтон" в ночь на вторник проиграл "Торонто" в овертайме со счетом 3:4 и теперь уступает в серии со счетом 1-2.

"Мы проигрываем в серии, но это еще не все, - сказал Овечкин. - Я думаю, мы могли выиграть этот матч, но совершили пару ошибок, была пара неудачных отскоков. У нас было несколько возможностей забросить шайбу, но я совершил ошибку, когда у меня был такой шанс. Нам нужно лучше контролировать шайбу, управлять игрой, сконцентрироваться на ней и упростить ее".

Следующий матч состоится 20 апреля в Торонто.