Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овечкин: "Вашингтону" стоит упростить игру в серии против "Торонто"

Спорт
18 апреля, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
"Вашингтон" в ночь на вторник проиграл "Торонто" в овертайме со счетом 3:4 и теперь уступает в серии со счетом 1-2
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Winslow Townson

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Вашингтону" необходимо улучшить контроль шайбы и упростить игру в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто", чтобы рассчитывать на выход в следующий раунд Кубка Стэнли. Такое мнение высказал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, чьи слова приводит CSN.

Смотрите также
Александр Овечкин
"Вашингтон" проиграл "Торонто" в третьем матче серии плей-офф НХЛ

"Вашингтон" в ночь на вторник проиграл "Торонто" в овертайме со счетом 3:4 и теперь уступает в серии со счетом 1-2.

"Мы проигрываем в серии, но это еще не все, - сказал Овечкин. - Я думаю, мы могли выиграть этот матч, но совершили пару ошибок, была пара неудачных отскоков. У нас было несколько возможностей забросить шайбу, но я совершил ошибку, когда у меня был такой шанс. Нам нужно лучше контролировать шайбу, управлять игрой, сконцентрироваться на ней и упростить ее".

Следующий матч состоится 20 апреля в Торонто.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США пересмотрят соглашение о свободной торговле с Южной Кореей
2
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
3
Почти 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
4
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
5
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
Темы дня
Загрузка...
Реклама