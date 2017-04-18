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Ковалев начнет подготовку к бою-реваншу против Уорда 29 апреля в Калифорнии

Спорт
18 апреля, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Поединок между боксерами за чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF пройдет 17 июня в Лас-Вегасе
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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© Донат Сорокин /ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев 29 апреля в Калифорнии начнет подготовку к бою-реваншу против против чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской Федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) американца Андре Уорда. Об этом ТАСС сообщила глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува, представляющей интересы россиянина.

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"Сергей 29 апреля отправится в Биг-Бэр (известный лагерь в горах) и проведет там три недели для набора необходимых физических кондиций. После этого он переедет в Окснард и добавит боксерские тренировки", - сказала она.

Бой Уорд - Ковалев за чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF пройдет 17 июня в Лас-Вегасе.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.

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