Клишина 2 июня выступит на международном турнире по прыжкам в Инсбруке

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) допуск к международным турнирам в статусе нейтральной спортсменки, 2 июня примет участие в соревнованиях прыгунов, которые пройдут на одной из площадей австрийского Инсбрука. Об этом сообщили ТАСС организаторы соревнований.
На традиционном турнире Golden Roof Challenge, который в этом году пройдет уже в 13-й раз, будут разыграны награды в прыжках в длину (мужчины и женщины), а также в прыжках с шестом (мужчины и женщины).
"Дарья Клишина включена в заявку турнира", - сообщил собеседник агентства. Это будет ее второй старт в летнем сезоне, который она откроет 26 мая этапом "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине.
На зимнем чемпионате Европы 2017 года Клишина была единственной представительницей сборной России и выступала в нейтральном статусе. Она заняла четвертое место с лучшим личным результатом в этом сезоне (6 метров 84 см). Россиянка является двукратной чемпионкой Европы в помещении в прыжках в длину и бронзовым призером европейского первенства 2014 года. Она была единственной российской легкоатлеткой на Олимпиаде-2016.