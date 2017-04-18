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Минспорт хочет сделать 10 мая Днем открытия летнего спортивного сезона

Спорт
18 апреля, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Во вторник прошел семинар в рамках международной выставки "Спорт" в Сокольниках
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ выступило с инициативой объявить 10 мая традиционным официальным Днем открытия летнего спортивного сезона. Об этом на всероссийском семинаре-совещании "Об особенностях реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг." и отдельных вопросах развития спортивной отрасли" заявила заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

"Министерство спорта выступает с инициативой объявить 10 мая Днем открытия летнего спортивного сезона в России и провести официальный старт-открытие на спортивных аренах, в зонах активностей муниципалитетов, - сообщила Томилова. - Мы планируем сделать официальные открытия летнего и зимнего сезонов традиционными, и рассчитываем, что количество россиян, участвующих в таких мероприятиях, увеличится. В среднем эта цифра сейчас составляет 34% всего населения".

Семинар проходит в рамках международной выставки "Спорт" в Сокольниках. Выставка проводится при поддержке и участии государственных органов управления физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации, общероссийских общественных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) по видам спорта. Организаторы выставки - Министерство спорта Российской Федерации и Департамент физической культуры и спорта города Москвы.

В деловой программе мероприятия запланированы ряд конференций, семинаров и круглых столов, посвященных темам спортивно-оздоровительного питания в спорте высших достижений, инновационным IT-технологиям для комплексной автоматизации стадионов и привлечения болельщиков, бизнес- саммит "Ледовая индустрия", второй открытый Международный футбольный конгресс и другие.

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