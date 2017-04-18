Реднапп стал главным тренером футбольного клуба "Бирмингем"

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Гарри Реднапп назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Бирмингем", выступающего во втором по силе английском дивизионе. Об этом сообщает Twitter клуба.
OFFICIAL: The Club is delighted to announce the appointment of Harry Redknapp as our new manager. #BCFC pic.twitter.com/kB1oirZz4s— Birmingham City FC (@BCFC) April 18, 2017
Ранее пост главного тренера покинул известный в прошлом футболист Джанфранко Дзола, возглавивший "Бирмингем" в декабре 2016 года.
Реднапп в разные годы тренировал "Борнмут", "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Портсмут", "Тоттенхэм", "Куинз Парк Рейнджерс". Последним местом работы 70-летнего специалиста была сборная Иордании, под руководством которого она провела два матча в 2016 году.
"Бирмингем" занимает 20-е место в чемпионшипе с 47 очками.