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Реднапп стал главным тренером футбольного клуба "Бирмингем"

Спорт
18 апреля, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Ранее пост главного тренера покинул известный в прошлом футболист Джанфранко Дзола, возглавивший "Бирмингем" в декабре 2016 года
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Гарри Реднапп

Гарри Реднапп

©  EPA/LINDSEY PARNABY

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Гарри Реднапп назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Бирмингем", выступающего во втором по силе английском дивизионе. Об этом сообщает Twitter клуба.

Ранее пост главного тренера покинул известный в прошлом футболист Джанфранко Дзола, возглавивший "Бирмингем" в декабре 2016 года.

Реднапп в разные годы тренировал "Борнмут", "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Портсмут", "Тоттенхэм", "Куинз Парк Рейнджерс". Последним местом работы 70-летнего специалиста была сборная Иордании, под руководством которого она провела два матча в 2016 году.

"Бирмингем" занимает 20-е место в чемпионшипе с 47 очками.

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