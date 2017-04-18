СМИ: "Интер" предложит тренеру "Атлетико" Симеоне пятилетний контракт на €50 млн

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Интер" готов предложить пятилетний контракт главному тренеру испанского "Атлетико" Диего Симеоне. Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport.

Отмечается, что сумма контракта составит €10-11 млн в год. Также "Интер" рассматривает кандидатуру наставника английского "Челси" Антонио Конте.

Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году. 46-летний специалист приводил клуб из Мадрида к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. Под руководством Симеоне "Атлетико" стал победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2018 года.

"Интер" занимает седьмое место в чемпионате Италии с 56 очками после 32 туров.