Сертификацию ворот для спортивных мероприятий будут проводить в приказном порядке

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сертификация ворот для хоккея, футбола, мини-футбола, хоккея на траве и гандбола в ближайшее время будет проводиться в приказном порядке. Об этом на всероссийском семинаре-совещании "Об особенностях реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг." и отдельных вопросах развития спортивной отрасли" заявил начальник отдела развития спортивной инфраструктуры для чемпионата мира по футболу Министерства спорта РФ Кирилл Леонов.

"Статистика неумолима, мы имеем очень неприятные цифры несчастных случаев, связанных с падением ворот - около 11-12 происшествий в год, и это только из открытых источников, - сообщил Леонов. - Значит, необходимы драконовские меры по минимизации и предотвращению ущерба, мы несем ответственность за создание условий для превентивных мер. Сейчас все должны быть готовы к тому, что сертификация будет повсеместной и исполняться в приказном порядке".

Закон об обязательной сертификации вступил в силу с 1 января 2016 года. "Существует нормативная база - министерство спорта и Росстандарт разработали ГОСТ, включающий четыре схемы сертификации, - напомнил Леонов. - Но по нашей информации, на декабрь 2016 года были аккредитованы всего три организации, проводящие сертификацию, хотя мы ждали большей цифры".

Как отметил Леонов, 80% несчастных случаев, связанных с падением ворот, произошли на школьных спортивных сооружениях. "В большинстве своем это случаи, произошедшие в школьных спортзалах, на школьных спортивных площадках, - отметил он. - В связи с этим я хотел бы попросить вплотную поработать с коллегами из министерств образований. Превентивные меры - это их зона их ответственности, прошу взять этот вопрос на контроль, мы в свою очередь готовы выделять специалистов для информирования по данному вопросу".

Последний несчастный случай, связанный с падением ворот, был зарегистрирован в Челябинской области - футбольные ворота упали на 13-летнего подростка 14 апреля. Ребенок поступил в лечебное учреждение с переломом голени. По предварительной информации, от порыва ветра на мальчика упали незакрепленные футбольные ворота. По факту произошедшего ведется проверка областного СК.