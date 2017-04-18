Дирекция Универсиады-2019 в Красноярске объявила о старте конкурса на разработку чаши огня

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Организаторы XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, объявили о начале конкурса среди молодых российских архитекторов на разработку эскиза чаши огня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Универсиады.
Чаша огня - это основной атрибут эстафеты огня Студенческих игр, необходимый для сохранения в период проведения соревнований зажженного факелом огня. Участникам будет необходимо предоставить эскиз чаши огня в электронном виде и 3D-модель, а также пояснительную записку с описанием общей идеи.
По сообщению пресс-службы, молодые архитекторы со всей России смогут принять участие в конкурсе на разработку эскиза чаши огня. Предложить свой вариант смогут архитекторы от 18 до 35 лет, проживающие в любом городе страны. Автора лучшего эскиза ждет денежный приз 50 тысяч рублей, а финалистам вручат дипломы лауреатов конкурса и памятные призы. Прием конкурсных работ от молодых архитекторов пройдет до 19 мая, победитель будет определен 1 июня.
Универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта.