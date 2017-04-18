Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дирекция Универсиады-2019 в Красноярске объявила о старте конкурса на разработку чаши огня

Спорт
18 апреля, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Участникам будет необходимо предоставить эскиз чаши огня в электронном виде и 3D-модель
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Организаторы XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, объявили о начале конкурса среди молодых российских архитекторов на разработку эскиза чаши огня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Универсиады.

Чаша огня - это основной атрибут эстафеты огня Студенческих игр, необходимый для сохранения в период проведения соревнований зажженного факелом огня. Участникам будет необходимо предоставить эскиз чаши огня в электронном виде и 3D-модель, а также пояснительную записку с описанием общей идеи.

По сообщению пресс-службы, молодые архитекторы со всей России смогут принять участие в конкурсе на разработку эскиза чаши огня. Предложить свой вариант смогут архитекторы от 18 до 35 лет, проживающие в любом городе страны. Автора лучшего эскиза ждет денежный приз 50 тысяч рублей, а финалистам вручат дипломы лауреатов конкурса и памятные призы. Прием конкурсных работ от молодых архитекторов пройдет до 19 мая, победитель будет определен 1 июня.

Универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
2
Режиссер "Матильды" назвал "бесполезной дискуссией" претензии Поклонской
3
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
4
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
В Москве задержан мужчина, стрелявший на парковке в своего знакомого
Темы дня
Загрузка...
Реклама