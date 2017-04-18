Дети из Индии, Ливана и Туниса выступят во Всемирных играх юных соотечественников в РФ

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Почти 500 детей из 48 стран мира, включая Индию, Тунис, Ливан и Нидерланды, примут участие в третьих Всемирных играх юных соотечественников в Казани. Об этом на заседании организационного комитета по подготовке и проведению третьих Всемирных игр юных соотечественников рассказал депутат Государственной думы Отари Аршба.

"В этот раз в Играх примут участие более 500 ребят из 48 стран. К нам добавились Индия, Ливан, Тунис, Бельгия поделила свои квоты с Нидерландами. До 25 апреля для участников будут приобретены авиабилеты. На текущий момент занимаемся оформлением виз 150 участникам, сотне уже оформлены, остальные будут в ближайшее время", - сказал Аршба.

"Объем финансирования за счет Всемирного координационного совета российских соотечественников составит 15 миллионов рублей", - добавил он.

Третьи Всемирные игры юных соотечественников пройдут с 14 по 20 мая 2017 года в Казани. Организаторами выступают Министерство спорта, Министерство образования и науки и Министерство культуры РФ, партия "Единая Россия", Всероссийская федерация школьного спорта. В программу Игр войдут соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, шахматам. Дополнительно планируется проведение конкурса "Визитная карточка" и конкурсной программы "Диалоги на русском языке".

Первые Всемирные игры юных соотечественников прошли в апреле 2015 года. В них приняли участие 529 детей из 32 стран.