Дети из Индии, Ливана и Туниса выступят во Всемирных играх юных соотечественников в РФ

AP: владелец команды "Формулы-1" "Форс Индия" Маллья арестован в ЛондонеСпорт 18 апреля, 14:09
Ирина Донник вошла в оргкомитет Евразийского женского форума-2018Новости партнеров 18 апреля, 14:08
Презентация книги о Виталии Калоеве. ВидеотрансляцияОбщество 18 апреля, 14:08
Греф предложил поддержать пряником выход бизнеса из тениЭкономика и бизнес 18 апреля, 14:05
Генпрокуратура Украины просит Канаду установить авторов книги ЯнуковичаМеждународная панорама 18 апреля, 14:01
Путин поздравил Асада с 71-й годовщиной независимости СирииПолитика 18 апреля, 13:54
Сбербанк стал самым дорогим российским брендомЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:49
СМИ: футболист "Уфы" Ванек подозревается в покупке наркотиков в ЧехииСпорт 18 апреля, 13:48
Издательство "Просвещение" Аркадия Ротенберга рассматривает IPO в Лондоне и РоссииЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Почти 500 детей из 48 стран мира, включая Индию, Тунис, Ливан и Нидерланды, примут участие в третьих Всемирных играх юных соотечественников в Казани. Об этом на заседании организационного комитета по подготовке и проведению третьих Всемирных игр юных соотечественников рассказал депутат Государственной думы Отари Аршба.
"В этот раз в Играх примут участие более 500 ребят из 48 стран. К нам добавились Индия, Ливан, Тунис, Бельгия поделила свои квоты с Нидерландами. До 25 апреля для участников будут приобретены авиабилеты. На текущий момент занимаемся оформлением виз 150 участникам, сотне уже оформлены, остальные будут в ближайшее время", - сказал Аршба.
"Объем финансирования за счет Всемирного координационного совета российских соотечественников составит 15 миллионов рублей", - добавил он.
Третьи Всемирные игры юных соотечественников пройдут с 14 по 20 мая 2017 года в Казани. Организаторами выступают Министерство спорта, Министерство образования и науки и Министерство культуры РФ, партия "Единая Россия", Всероссийская федерация школьного спорта. В программу Игр войдут соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, шахматам. Дополнительно планируется проведение конкурса "Визитная карточка" и конкурсной программы "Диалоги на русском языке".
Первые Всемирные игры юных соотечественников прошли в апреле 2015 года. В них приняли участие 529 детей из 32 стран.