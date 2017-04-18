Эссьен сыграл за индонезийский ФК "Персиб", не имея разрешения на работу

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Бывший футболист "Челси" Майкл Эссьен провел матч в чемпионате Индонезии за свой новый клуб "Персиб", не имея при этом разрешения на работу в стране. Об этом сообщает французское издание L`Equipe.

Клуб не успел подготовить необходимые документы к прошедшему в субботу матчу против "Аремы Кронус", в котором 34-летний футболист принял участие. Иммиграционные власти связались с руководством клуба для разъяснения ситуации. Тренер "Персиба" Умух Мучтар выразил недовольство сложившейся ситуацией. "Всем известно, что Майкл Эссьен - игрок мирового уровня, он не нелегал", - заявил специалист.

Эссьен перешел в "Персиб" в марте 2017 года. Он является двукратным чемпионом Франции в составе "Лиона". В составе "Челси" полузащитник становился двукратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов в 2012 году.