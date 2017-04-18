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Эссьен сыграл за индонезийский ФК "Персиб", не имея разрешения на работу

Спорт
18 апреля, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Клуб не успел подготовить необходимые документы к прошедшему в субботу матчу против "Аремы Кронус", в котором 34-летний футболист принял участие
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Майкл Эссьен (справа)

Майкл Эссьен (справа)

© EPA/MARCUS BRANDT EDITORIAL USE ONLY

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Бывший футболист "Челси" Майкл Эссьен провел матч в чемпионате Индонезии за свой новый клуб "Персиб", не имея при этом разрешения на работу в стране. Об этом сообщает французское издание L`Equipe.

Клуб не успел подготовить необходимые документы к прошедшему в субботу матчу против "Аремы Кронус", в котором 34-летний футболист принял участие. Иммиграционные власти связались с руководством клуба для разъяснения ситуации. Тренер "Персиба" Умух Мучтар выразил недовольство сложившейся ситуацией. "Всем известно, что Майкл Эссьен - игрок мирового уровня, он не нелегал", - заявил специалист.

Эссьен перешел в "Персиб" в марте 2017 года. Он является двукратным чемпионом Франции в составе "Лиона". В составе "Челси" полузащитник становился двукратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов в 2012 году.

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