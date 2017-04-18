Метатель молота Сокирский может начать международный сезон на турнире в Галле в мае

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Майский турнир метателей, который пройдет в немецком Галле, может стать первым международным стартом сезона для российского метателя молота Алексея Сокирского, получившего от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статус нейтрального спортсмена. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Айвар Каротам.

"Я думаю, что Алексей может начать этот международный сезон турниром метателей, который пройдет с 20 по 21 мая в немецком Галле, - заметил Каротам. - Затем мы намерены заявиться на этапы IAAF Hammer Throw Challenge, которые пройдут в польском Щецине (10 июня), финском Турку (13 июня), чешской Остраве (27-28 июня) и венгерском Секешфехерваре (3-4 июля)".

32-летний спортсмен из Крыма Сокирский, до 2014 года выступавший под флагом Украины, на Играх-2012 в Лондоне занял четвертое место. Сильнейший из российских метателей Кирилл Иконников стал тогда пятым, однако в прошлом году после перепроверки допинг-проб Международный олимпийский комитет принял решение аннулировать результат этого спортсмена.

ИААФ приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры сборной страны Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.