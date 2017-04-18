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Минспорт субсидирует в 2018 году ГЧП на сумму 150 млн рублей

Спорт
18 апреля, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Субсидии будут выделяться субъектам РФ на строительство инфраструктуры по той же схеме, что и раньше
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Государственно-частное партнерство (ГЧП) будет субсидировано Минспортом РФ на 150 млн рублей в 2018 году, в 2019-м эта сумма может вырасти вдвое. Об этом на всероссийском семинаре-совещании "Об особенностях реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг." и отдельных вопросах развития спортивной отрасли" заявил заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта РФ Сергей Смирницкий.

"Тема ГЧП в этом году становится не просто популярной, а основной, - подчеркнул он. - В следующем году будет выделено 150 млн на субсидирование этой темы, в дальнейшем в 2019 году мы планируем увеличить эту сумму до 300 млн. А если все сложится успешно, то все субсидии надо будет переводить на ГЧП".

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"На сегодня в стране так исторически сложилось, что более 80 процентов спортобъектов являются государственной и муниципальной собственностью, они требуют средств на свое содержание, - отметил Смирницкий. - Данная модель развития себя исчерпала - каждый новый объект вынимает деньги из отрасли и в недалеком будущем все наши финансовые возможности будут уходить на содержание, но не позволят развивать объекты".

Он сообщил, что субсидии будут выделяться субъектам РФ на строительство инфраструктуры по той же схеме, что и раньше. "Мы планируем выделять субсидию субъекту РФ по той же схеме, как выделяли на поддержку программ, и поддерживать мы будем строительство инфраструктуры. До сегодняшнего дня, несмотря на то, что закон о ГЧП вышел уже два года назад, продолжается путаница в терминологии. Продолжаются попытки говорить о ГЧП как о инвестиционных контрактах, привлечении спонсоров. Это не ГЧП в нормативном понимании этого вопроса, речь идет о двух федеральных законах - 115-м и 224-м", - напомнил Смирницкий.

"Если у вас есть подобного рода действия, а они должны быть подкреплены не просто обещаниями о привлечении частных партнеров, а подкреплены нормативными актами или уже заключенным соглашением, в этом случае вы можете претендовать на субсидию из федерального бюджета, - пояснил представитель Минспорта. - Мы не требуем проектной документации в этом случае, заключений госэкспетизы, но вы, получая деньги, должны иметь физическую возможность передать их частному партнеру. В ваших нормативных документах обязательно должна быть строка, что вы - субъект РФ или муниципальное образование - обязуетесь направить часть бюджетных денег на софинансирование данного объекта. Эта возможность прописана четко в федеральных законах".

Субсидировать будут малорентабельные проекты

Смирницкий назвал справедливым требование Минэкономразвития по ГЧП, согласно которому поддерживаться должны малорентабельные проекты. "В заявках на ГЧП будут проверяться технические параметры объекта, чтобы мы были уверены, что это действительно спортивный объект, - отметил он. - И я хотел бы напомнить весьма справедливое требование Минэкономразвития о том, что мы должны поддерживать малорентабельные проекты. Если они супердоходны, какой смысл их поддерживать?"

"Нам должна быть предложена финансовая модель, где четко прописано, что норма доходности не должна превышать 12 процентов, а срок окупаемости составит не менее 8 лет. Если наоборот, то это уже сверхдоходный проект", - добавил он.

Как отметил Смирницкий, срок подачи заявок на субсидии по ГЧП завершается 1 мая, и все они должны быть сопровождаться необходимым пакетом документов. "Они должны быть подкреплены не просто обещаниями о привлечении частных партнеров, а нормативными актами или уже заключенным соглашением", - подчеркнул он.

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