Газизов: "Уфа" спокойно относится к вызову Ванека в суд по делу о торговле наркотиками

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Уфа" пока не видит ничего страшного в вызове футболиста команды Ондржея Ванека в чешский суд по делу о торговле наркотиками, по которому игрок проходит в качестве свидетеля. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
Во вторник чешская радиостанция Radiozurnal сообщила, что Ванек вызван в суд в качестве свидетеля по делу, в котором в качестве обвиняемого выступает чешский наркодилер Витезслав Мейснер. Как утверждает источник, следствие располагает информацией, что Ванек весной 2016 года приобрел у подсудимого таблетки экстази.
"Мне только сегодня об этом сообщили, для меня это новость, как и для всех. Ванек находится у нас, и я никогда ничего такого за ним не наблюдал. Поэтому сложно что-то комментировать сейчас. Я его знаю как дисциплинированного спортсмена", - прокомментировал ситуацию Газизов.
"Я спокоен. Если есть основания вызвать допросить, у него, наверное, будет время, когда закончится чемпионат и он поедет домой. А как это может быть во время чемпионата? Он на работе находится, он же не подозреваемый", - продолжил он.
"Это игрок нашей команды, у него действующий контракт, я вижу, что он тренируется, что он режимный парень. Будем ждать, что решат в Чехии. А то кто-то там написал, что-то сказал. Пока все непонятно", - заключил Газизов.
Ванек перешел в "Уфу" летом 2016 года, подписав соглашение на четыре года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в различных турнирах, забил два мяча и отметился одной результативной передачей. В 2015 году Ванек стал фигурантом дела, связанного с бывшим тогда его одноклубником по "Виктории" (Плзень) Давидом Лимберским. Игроки стали участниками ДТП, позднее выяснилось, что Лимберский, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения. Ванек был оштрафован клубом.