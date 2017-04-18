Третьяк считает, что вероятность приезда игроков НХЛ на ОИ-2018 еще существует

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МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк считает, что вероятность приезда игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан сохраняется. Такое мнение он высказал журналистам.
НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать чемпионат ради участия своих хоккеистов на Играх.
"У нас была телефонная конференция в IIHF по этой теме - международная федерация сделала все, чтобы игроки НХЛ приехали к нам, с финансами вопрос мы решили. Большинство игроков НХЛ хотят приехать на Олимпиаду, - сказал Третьяк. - Мы ждем, наши двери открыты. Мы сделали все, чтобы они приехали - профсоюз говорит, что мы имеем возможность разговаривать с игроками на эту тему".
Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.