Третьяк считает, что вероятность приезда игроков НХЛ на ОИ-2018 еще существует

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк считает, что вероятность приезда игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан сохраняется. Такое мнение он высказал журналистам.

НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать чемпионат ради участия своих хоккеистов на Играх.

"У нас была телефонная конференция в IIHF по этой теме - международная федерация сделала все, чтобы игроки НХЛ приехали к нам, с финансами вопрос мы решили. Большинство игроков НХЛ хотят приехать на Олимпиаду, - сказал Третьяк. - Мы ждем, наши двери открыты. Мы сделали все, чтобы они приехали - профсоюз говорит, что мы имеем возможность разговаривать с игроками на эту тему".

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.