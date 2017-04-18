Третьяк: СКА был силен на протяжении всего сезона КХЛ и заслужил победу

Мень: обсуждения программ по благоустройству в регионах не должны стать профанациейОбщество 18 апреля, 15:29
Президент ФК "Оренбург": сроки восстановления вратаря Кержакова прогнозировать сложноСпорт 18 апреля, 15:29
Тайная комната в Китай-городе может быть открыта для посещенияОбщество 18 апреля, 15:23
Матвиенко предложила странам - участницам ЕврАзЭС обмениваться музейными проектамиКультура 18 апреля, 15:22
Слесаренко: апелляция на решение МОК о допинге в нынешних условиях непродуктивнаСпорт 18 апреля, 15:22
ВТБ 24 планирует в 2017 году выдать 1 млн карт "Мир"Экономика и бизнес 18 апреля, 15:18
Советовавший меньше питаться уральский депутат Гаффнер оштрафован за сокрытие доходовПроисшествия 18 апреля, 15:17
Саркофаги и более тысячи артефактов эпохи фараонов обнаружены в гробнице под ЛуксоромНаука 18 апреля, 15:14
Источник: ХК "Спартак" достиг договоренности о продлении контракта с КалининымСпорт 18 апреля, 15:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Санкт- петербургский СКА достоин победы в Кубке Гагарина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), команда была сильна на протяжении всего сезона. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
"Финал был достойный. Хоккеисты СКА на протяжении всего сезона были сильны, поэтому их победа заслуженна. И "Магнитка", и "Локомотив", и ЦСКА играли неплохо. У нас большой интерес к хоккею, очень много народа пришло, хоккей развивается", - поделился впечатлениями от сезона Третьяк.
СКА победил в финальной серии Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1.