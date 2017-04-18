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Третьяк: СКА был силен на протяжении всего сезона КХЛ и заслужил победу

Спорт
18 апреля, 14:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
СКА победил в финальной серии Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1
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Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Санкт- петербургский СКА достоин победы в Кубке Гагарина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), команда была сильна на протяжении всего сезона. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Финал был достойный. Хоккеисты СКА на протяжении всего сезона были сильны, поэтому их победа заслуженна. И "Магнитка", и "Локомотив", и ЦСКА играли неплохо. У нас большой интерес к хоккею, очень много народа пришло, хоккей развивается", - поделился впечатлениями от сезона Третьяк.

СКА победил в финальной серии Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1.

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