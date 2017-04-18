Третьяк: ФХР сделает все для повышения уровня судейства в стране

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Федерация хоккея России (ФХР) будет делать все, чтобы уровень отечественного судейства рос с каждым годом. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Ранее финалист Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" неоднократно высказывал претензии по качеству судейства в финале плей-офф со СКА.

"(Рене) Фазель (президент IIHF) уже дал оценку нашему судейству: кто проигрывает, тот всегда недоволен. В 1972 году нам тренер перед поездкой в Канаду на Суперсерию говорил - вы будете играть и против Канады, и против судейства, - сказал Третьяк. - Сегодня канадцы считаются эталоном в судействе. Мы будем делать все, чтобы уровень нашего судейства рос с каждым годом".

СКА стал обладателем Кубка Гагарина этого года, выиграв у "Металлурга" в серии со счетом 4-1.