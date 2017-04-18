Плющев: работа судей в прошлых сезонах плей-офф КХЛ была объективнее

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Работа судей в предыдущих розыгрышах Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) была более объективной. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

СКА выиграл в финальной серии Кубка Гагарина у магнитогорского "Металлурга" со счетом 4-1. В первом матче в ходе игры со стороны магнитогорцев были претензии, связанные с голом игрока СКА Николая Прохоркина, так как в момент взятия ворот хоккеист питерцев Илья Каблуков находился в площади ворот. В четвертом матче серии в Санкт- Петербурге руководство "Металлурга" высказало претензии арбитрам по поводу удаления игрока магнитогорцев Даниса Зарипова, а также последовавшим за этим голом СКА в большинстве - шайба попала в шлем вратарю "Металлурга" Василию Кошечкину, после чего тот не смог среагировать на добивание.

"Даже с учетом нового регламента, который практически не дал ни арбитрам, ни руководителям команд что-либо комментировать в процессе игр, такого обсуждения судейства в прессе и хоккейных кругах никогда не было. Считаю, что предыдущие сезоны в плане судейства были "почище", - сказал Плющев.

По мнению специалиста, хоккеисты СКА иногда слишком жестко играли против одного из лидеров "Металлурга" Сергея Мозякина. "Судьи оставляли это без внимания. Защитники СКА уделили большое внимание тройке Мозякин - Коварж - Зарипов, даже чересчур большое - что-то специально недосматривали судьи, в чем я не сомневаюсь. Судейские ошибки были и, возможно, в чью-то пользу, но ошибки арбитров всегда случаются в пользу одной или другой команды", - отметил Плющев.