Источник: ХК "Спартак" достиг договоренности о продлении контракта с Калининым

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Источник: ХК "Спартак" достиг договоренности о продлении контракта с КалининымСпорт 18 апреля, 15:10
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МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник хоккейного клуба "Спартак" Дмитрий Калинин достиг договоренности с руководством команды о заключении нового контракта. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
"Договоренность с Калининым есть", - сообщил источник.
Калинин пришел в "Спартак" перед текущим сезоном. В 45 матчах он набрал 12 очков (7 голов + 5 передач). Защитник является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2012), обладателем Кубка Гагарина 2011 года, в Национальной хоккейной лиге выступал за "Баффало", "Рейнджерс", "Финикс".