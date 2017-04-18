Источник: ХК "Спартак" достиг договоренности о продлении контракта с Калининым

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник хоккейного клуба "Спартак" Дмитрий Калинин достиг договоренности с руководством команды о заключении нового контракта. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

"Договоренность с Калининым есть", - сообщил источник.

Калинин пришел в "Спартак" перед текущим сезоном. В 45 матчах он набрал 12 очков (7 голов + 5 передач). Защитник является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2012), обладателем Кубка Гагарина 2011 года, в Национальной хоккейной лиге выступал за "Баффало", "Рейнджерс", "Финикс".