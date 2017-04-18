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Слесаренко: апелляция на решение МОК о допинге в нынешних условиях непродуктивна

Спорт
18 апреля, 15:22 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич
Она подчеркнула, что на данный момент "все те дела, которые были рассмотрены в CAS, были проиграны, и повторять путь моих предшественников смысла нет"
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Елена Слесаренко

Елена Слесаренко

© EPA/ROLEX DELA PENA

ВОЛГОГРАД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Российская прыгунья в высоту Елена Слесаренко не обжаловала в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании ее четвертого места на Олимпиаде в Пекине 2008 года из-за положительных результатов после перепроверки допинг-проб, поскольку считает это непродуктивным. Об этом она заявила корреспонденту ТАСС.

В ноябре прошлого года МОК сообщил, что аннулировал четвертое место, занятое Слесаренко на Олимпиаде 2008 года в Пекине, после перепроверки допинг-проб. В то же время, кроме Слесаренко, в списке МОК присутствовали еще три российских спортсмена: борец Хасан Бароев лишен серебряной медали, штангисты Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков - бронзовых. В пробах всех четырех российских спортсменов был обнаружен туринабол.

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"Апелляция в CAS на решение МОК мною не подавалась. Ситуация на сегодняшний день такая, что апелляционное заявление на данный момент просто непродуктивно, поскольку положительных прецедентов не было и финансово это очень затратно. Любое разбирательство требует серьезных финансовых средств. На помощь и поддержку каких-то непонятных структур рассчитывать не приходится, поскольку это лично мое дело, и просто отдавать деньги для того, чтобы проиграть, смысла нет", - сказала Слесаренко.

Она подчеркнула, что на данный момент "все те дела, которые были рассмотрены в CAS, были проиграны, и повторять путь моих предшественников смысла нет".

По ее словам, "сейчас задача нашей Всероссийской федерации (легкой атлетики. - Прим. ТАСС) вернуть свои права, войти в состав международной федерации и восстановить права наших спортсменов выступать на международных соревнованиях под флагом России". "Вот после этого можно будет говорить о том, что обвинения (по допингу. - Прим. ТАСС) были необоснованны или незаконны. Потому что сейчас в адрес нашей страны ведется такая политика, которая не поддается никакой логике, тем более юридической силе", - высказала свое мнение Слесаренко.

Слесаренко 35 лет. Она является олимпийской чемпионкой 2004 года в Афинах, также дважды становилась победительницей чемпионата мира в помещении. Два с половиной года назад Слесаренко завершила спортивную карьеру. Сейчас возглавляет комитет молодежной политики Волгоградской области.

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