Президент ФК "Оренбург": сроки восстановления вратаря Кержакова прогнозировать сложно

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сроки восстановления вратаря футбольного клуба "Оребурга" Михаила Кержакова от травмы колена сложно спрогнозировать. Об этом ТАСС заявил президент клуба Василий Столыпин.
В воскресенье после матча 23-го тура чемпионата страны с "Тереком" (2:1) главный тренер оренбуржцев Роберт Евдокимов сообщил, что Кержаков пропустил встречу из-за травмы. Специалист отметил, что 30-летний голкипер пройдет обследование в ближайшие дни.
"Пока он травмирован, у него колено. Сейчас сложно сказать, примет ли он участие даже в ближайшей игре, потому что никто не знает, как долго будет заживать травма", - прокомментировал ситуацию Столыпин.
Кержаков перешел в "Оренбург" из "Зенита" в зимний перерыв на правах аренды до конца сезона. Он провел без замен пять игр "Оренбурга" в чемпионате, в которых пропустил шесть мячей.