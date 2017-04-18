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Президент ФК "Оренбург": сроки восстановления вратаря Кержакова прогнозировать сложно

Спорт
18 апреля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
В воскресенье после матча 23-го тура чемпионата страны с "Тереком" (2:1) главный тренер оренбуржцев Роберт Евдокимов сообщил, что Кержаков пропустил встречу из-за травмы
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Михаил Кержаков

Михаил Кержаков

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сроки восстановления вратаря футбольного клуба "Оребурга" Михаила Кержакова от травмы колена сложно спрогнозировать. Об этом ТАСС заявил президент клуба Василий Столыпин.

В воскресенье после матча 23-го тура чемпионата страны с "Тереком" (2:1) главный тренер оренбуржцев Роберт Евдокимов сообщил, что Кержаков пропустил встречу из-за травмы. Специалист отметил, что 30-летний голкипер пройдет обследование в ближайшие дни.

"Пока он травмирован, у него колено. Сейчас сложно сказать, примет ли он участие даже в ближайшей игре, потому что никто не знает, как долго будет заживать травма", - прокомментировал ситуацию Столыпин.

Кержаков перешел в "Оренбург" из "Зенита" в зимний перерыв на правах аренды до конца сезона. Он провел без замен пять игр "Оренбурга" в чемпионате, в которых пропустил шесть мячей.

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