Тренер: визовые проблемы могут лишить крымского легкоатлета Сокирского зарубежных стартов

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российский метатель молота Виктор Сокирский, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена, из-за визовых проблем может остаться в этом сезоне без зарубежных стартов. Как сообщил ТАСС личный тренер крымского атлета Владимир Полешко, жители полуострова, вернувшегося в состав России в 2014 году, в настоящее время не могут открыть шенгенскую визу.

Как рассказал ранее ТАСС менеджер спортсмена Айвар Каротам, Сокирский имеет возможность начать выступать за рубежом уже со второй половины мая. Есть предварительные договоренности по его участию в турнире метателей, который пройдет с 20 по 21 мая в немецком Галле. Но существует большая вероятность, что и в этом сезоне крымский метатель молота останется "невыездным".

"У Алексея есть проблема с визой, жителям Крыма не открывают шенгенскую визу, - отметил Полешко. - Очень большие проблемы, и не знаю, как это все решать. Но если виза будет, то во многих международных стартах он примет участие. Очень не хватает моему спортсмену международной практики".

Ближайший российский старт (турнир на призы Низамутдинова), который пройдет с 22 по 23 апреля в Сочи, Сокирский пропустит. "Сейчас мы тренируемся у себя дома в Крыму, идет базовая работа. В начале мая выступим на турнире "Богатырь", который пройдет с 13 по 14 мая в Адлере. А в конце мая - на командном чемпионате России", - отметил тренер.

32-летний Сокирский, до 2014 года выступавший под флагом Украины, на Играх-2012 в Лондоне занял четвертое место. Сильнейший из российских метателей Кирилл Иконников стал тогда пятым, однако в прошлом году после перепроверки допинг-проб Международный олимпийский комитет принял решение аннулировать результат этого спортсмена.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры отечественной легкой атлетики: Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.