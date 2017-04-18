Футболист "Оренбурга" Георгий Габулов рискует не сыграть в текущем сезоне из-за травм

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Повторная операция и небольшие повреждения могут не позволить футболисту "Оренбурга" Георгию Габулову сыграть в текущем сезоне. Ситуацию ТАСС прокомментировал сам 28-летний полузащитник и президент клуба Василий Столыпин.
Габулов подписал контракт с клубом в августе, однако не провел на поле ни одной минуты в первой части сезона. В середине декабря брат полузащитника вратарь Владимир Габулов в интервью ТАСС рассказал, что летом Георгий перенес стандартную операцию по удалению мениска, однако уже восстановился и должен приступить к тренировкам в зимний перерыв. Тем не менее, Габулов до сих пор не принимает участие ни в тренировках общей группы, ни в играх команды.
"Зимой мне пришлось сделать повторную операцию на мениске, из-за этого возникла пауза, за которую некоторые группы мышц ослабли, - рассказал Габулов. - Сейчас важно заново привести мышцы в тонус. Тренируюсь пока по индивидуальной программе. Со здоровьем все более или менее нормально, но есть мелкие повреждения, которые появились в результате длительного перерыва и мешают начать работать по полной".
На вопрос, надеется ли он сыграть в текущем сезоне, собеседник ТАСС ответил: "Я бы с радостью как можно быстрее вернулся в общую группу, если бы это зависело от меня. Но, наверное, это "побыстрее" где-то мешает мне. Бог даст, сыграю в этом сезоне". "О новом контракте говорить рано, на эту тему пока даже не думал", - также сообщил игрок.
По словам Столыпина, Габулов не сыграет в текущем сезоне. "Мне сложно объяснить медицинские тонкости, но, думаю, в этом сезоне он не сыграет. Его контракт рассчитан до конца сезона, позже рассмотрим, будем ли мы продлевать отношения", - прокомментировал ситуацию он.
Ранее Габулов выступал за "Аланию", "Анжи", "Крылья Советов", "Ростов" и московский "Локомотив".