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Футболист "Оренбурга" Георгий Габулов рискует не сыграть в текущем сезоне из-за травм

Спорт
18 апреля, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Габулов подписал контракт с клубом в августе, однако не провел на поле ни одной минуты в первой части сезона
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Георгий Габулов

Георгий Габулов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Повторная операция и небольшие повреждения могут не позволить футболисту "Оренбурга" Георгию Габулову сыграть в текущем сезоне. Ситуацию ТАСС прокомментировал сам 28-летний полузащитник и президент клуба Василий Столыпин.

Габулов подписал контракт с клубом в августе, однако не провел на поле ни одной минуты в первой части сезона. В середине декабря брат полузащитника вратарь Владимир Габулов в интервью ТАСС рассказал, что летом Георгий перенес стандартную операцию по удалению мениска, однако уже восстановился и должен приступить к тренировкам в зимний перерыв. Тем не менее, Габулов до сих пор не принимает участие ни в тренировках общей группы, ни в играх команды.

"Зимой мне пришлось сделать повторную операцию на мениске, из-за этого возникла пауза, за которую некоторые группы мышц ослабли, - рассказал Габулов. - Сейчас важно заново привести мышцы в тонус. Тренируюсь пока по индивидуальной программе. Со здоровьем все более или менее нормально, но есть мелкие повреждения, которые появились в результате длительного перерыва и мешают начать работать по полной".

На вопрос, надеется ли он сыграть в текущем сезоне, собеседник ТАСС ответил: "Я бы с радостью как можно быстрее вернулся в общую группу, если бы это зависело от меня. Но, наверное, это "побыстрее" где-то мешает мне. Бог даст, сыграю в этом сезоне". "О новом контракте говорить рано, на эту тему пока даже не думал", - также сообщил игрок.

По словам Столыпина, Габулов не сыграет в текущем сезоне. "Мне сложно объяснить медицинские тонкости, но, думаю, в этом сезоне он не сыграет. Его контракт рассчитан до конца сезона, позже рассмотрим, будем ли мы продлевать отношения", - прокомментировал ситуацию он.

Ранее Габулов выступал за "Аланию", "Анжи", "Крылья Советов", "Ростов" и московский "Локомотив".

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