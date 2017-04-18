Шляхтин: Аболс с большой долей вероятности продолжит тренировать ХК "Лада"

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер тольяттинской "Лады" Артис Аболс с большей доли вероятности продолжит работу на своем посту в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявил вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин.

Аболс возглавляет тольяттинскую команду с сентября 2015 года.

"Думаю, официальная информация будет через два-три дня. С большой долей вероятности Аболс продолжит работу на своем посту", - заявил Шляхтин.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 "Лада" набрала 65 очков в 60 матчах, заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не попав в плей-офф. В сезоне-2015/16 "Лада" также не смогла выйти в плей-офф КХЛ.