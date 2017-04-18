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Вайсфельд: "Салават Юлаев" ведет переговоры о контракте с форвардом Кубаликом

Спорт
18 апреля, 16:04 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
Генменеджер клуба также подтвердил интерес уфимцев к 18-летнему защитнику Анатолию Елизарову
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УФА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" рассчитывает подписать контакт с 21-летним чешским форвардом Домиником Кубаликом. Об этом сообщил журналистам генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.

"По Кубалику мы сейчас думаем, очень сложный вопрос. Вопрос не в уровне Кубалика, а в лимите на легионеров. Очень хотим получить его. Спортивной проблемы здесь не существует, только финансовая сторона", - сказал он.

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21-летний Кубалик выступает за клуб чешской Экстралиги "Пльзень". В завершившемся сезоне нападающий провел 62 игры, в которых забросил 32 шайбы и сделал 21 результативную передачу.

Вайсфельд подтвердил интерес уфимского клуба к 18-летнему защитнику Анатолию Елизарову. "С "лимитчиком" 1998-го года рождения у нас самые большие проблемы, так получилось, что в клубе провал по этому возрасту, - сказал Вайсфельд. - Будем подтягивать игроков 99-го года рождения и попробуем Елизарова".

Елизаров выступает за клуб Западной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойл Кингз", в составе которого в прошедшем сезоне провел 67 матчей, забросил семь шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-22". "Салават Юлаев" выбрал Елизарова на Ярмарке юниоров 2015 года под общим 14-м номером.

Вайсфельд отметил, что хотел бы улучшить работу вертикали хоккейных клубов республики - "Салавата Юлаева", "Тороса" (Высшая хоккейная лига) и "Толпара" (Молодежная хоккейная лига). "Мы хотим, чтобы у нас была возможность для максимальной ротации игроков, - сказал генеральный менеджер. - В идеале нам нужно, чтобы молодые хоккеисты могли играть за три команды. Также мы хотим подписать всех игроков "Тороса" на двусторонние контракты, чтобы была возможность задействовать любого игрока в течение сезона, мало ли что может произойти".

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