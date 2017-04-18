ЕАА приветствует возможное участие россиянина Широбокова в майском Кубке Европы по ходьбе

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕАА) приветствует возможное участие двукратного чемпиона России по спортивной ходьбе Сергея Широбокова в Кубке Европы, который пройдет 21 мая в чешских Подебрадах. Об этом сообщила ТАСС менеджер по проведению соревнований Европейской легкоатлетической ассоциации Сандрин Гласье.
Тренирующийся в Саранске 18-летний ходок 11 апреля получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунды, что больше чем на минуту лучше результата, которое показал летом прошлого года в Рио-де-Жанейро чемпион Олимпийских игр китаец Ван Чжэнь (1:19.41).
"Мы рады слышать, что Сергей Широбоков имеет право участвовать в международных соревнованиях и с нетерпением ждем возможности приветствовать его в Подебрадах", - отметила Гласье, добавив, что право выступить на Кубке Европы имеет и еще одна российская легкоатлетка Яна Смердова.
Сотрудник ЕАА отметила, что срок подачи заявок на участие в турнире истекает 11 мая. Организаторы берут на себя расходы за проживание спортсменов в отеле за две ночи. Гласье заметила, что официальные представители Всероссийской федерации легкой атлетики не могут в настоящее время быть аккредитованы на это соревнование.
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры сборной Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.