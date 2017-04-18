Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вилков рассудит "Ростов" и "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
18 апреля, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Его ассистентами будут Владислав Назаров и Илья Елеференко, резервным арбитром - Кирилл Левников
Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Вилков

Михаил Вилков

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит", ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода обслужит матч 24-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Его ассистентами будут Владислав Назаров и Илья Елеференко, резервным арбитром - Кирилл Левников.

На матче "Уфа" - ЦСКА будет работать Владислав Безбородов, "Зенит" и "Урал" рассудит Алексей Еськов, "Терек" и "Анжи" - Роман Галимов, "Локомотив" и "Амкар" - Сергей Иванов, "Крылья Советов" и "Рубин" - Владимир Москалев, "Томь" и "Оренбург" - Сергей Карасев, "Краснодар" и "Арсенал" - Алексей Матюнин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
2
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
3
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
4
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
5
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
6
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
7
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама