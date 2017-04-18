Вилков рассудит "Ростов" и "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода обслужит матч 24-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Его ассистентами будут Владислав Назаров и Илья Елеференко, резервным арбитром - Кирилл Левников.

На матче "Уфа" - ЦСКА будет работать Владислав Безбородов, "Зенит" и "Урал" рассудит Алексей Еськов, "Терек" и "Анжи" - Роман Галимов, "Локомотив" и "Амкар" - Сергей Иванов, "Крылья Советов" и "Рубин" - Владимир Москалев, "Томь" и "Оренбург" - Сергей Карасев, "Краснодар" и "Арсенал" - Алексей Матюнин.