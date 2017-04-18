Каррера поздравил футбольный клуб "Спартак" с юбилеем

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного "Спартака" итальянец Массимо Каррера поздравил клуб с 95-летием. Поздравления прозвучали в эфире телеканала "Матч ТВ".
18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (или просто МКС), стоявший у истоков футбольного клуба "Спартак".
"С днем рождения, "Спартак", - сказал Каррера. - Сегодня очень важный день для клуба. Хочу поздравить руководство, ветеранов и игроков, которые позволили "Спартаку" стать великой командой с богатой историей и традициями. "Спартак" можно назвать одной из самых важных команд России".
"Мне рассказывали, что "Спартак" - русский "Ювентус", - добавил Каррера. - Я знаю, что болельщики "Спартака" всегда тепло поддерживают команду. Хочу их поблагодарить за то, что они являются двенадцатым игроком на поле. Сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования отложим до конца сезона".
"Спартак" после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а "Зенит" - на 11.
Каррера возглавил "Спартак" по ходу нынешнего сезона, сменив на посту Дмитрия Аленичева.