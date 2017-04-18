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Гимнаст Аблязин подтвердил, что был вызван в Пензу на допрос

Спорт
18 апреля, 17:11 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 18, апреля. /ТАСС
Получить комментарии пресс-службы следственного управления по Пензенской области пока не удалось
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Денис Аблязин

Денис Аблязин

© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕНЗА, 18 апреля. /ТАСС/. Титулованный российский гимнаст Денис Аблязин подтвердил, что во вторник был вызван на допрос в Железнодорожный отдел Следственного управления СК РФ по Пензенской области. Об этом пятикратный призер Олимпийских игр сообщил корреспонденту ТАСС в телефонном разговоре, также он выложил в соцсетях фото повестки к следователю.

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Денис Аблязин
Источник: гимнаста Аблязина допросили как свидетеля по делу о допинге в легкой атлетике

Аблязин, который сейчас живет в Москве, 18 апреля приехал на родину в Пензу в связи с вызовом на допрос. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что гимнаст давал показания в качестве свидетеля по уголовному делу о допинге в российской легкой атлетике.

"Я не понимаю, почему информация о моем визите к следственным органам вызвала такой интерес в СМИ. Я действительно сегодня нахожусь в Пензе, был в следственном управлении, дал пояснения и выполнил свой гражданский долг. Ничего страшного не случилось, со мной это никак не связано, никаких комментариев я больше давать не буду. Возвращаюсь сегодня в Москву к жене и дочке", - сказал Аблязин ТАСС.

Получить комментарии пресс-службы следственного управления по Пензенской области пока не удалось.

Следственный комитет РФ 8 июня 2016 года сообщил о возбуждении в отношении лиц, выполнявших в 2009-2013 годах управленческие функции во Всероссийской федерации легкой атлетики, уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, что привело к дисквалификации российских легкоатлетов, запрету в дальнейшем участвовать в официальных международных соревнованиях и аннулированию их спортивных результатов.

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