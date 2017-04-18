Хоккеист Беспалов договорился о продлении контракта с московским "Спартаком"

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МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вратарь Никита Беспалов договорился о продлении соглашения с московским хоккейным клубом "Спартак". Об этом хоккеист сообщил ТАСС.
"Можно сказать, что уже подписал контракт со "Спартаком", - сказал 29-летний Беспалов. Собеседник ТАСС не стал раскрывать подробности соглашения. Действующий контракт голкипера завершится 30 апреля.
В минувшем сезоне Беспалов провел за "Спартак" 25 игр, в которых его команда одержала 8 побед. Голкипер отразил 92,6 процента бросков.
По итогам регулярного сезона "Спартак" занял 13-е место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги и не смог пробиться в плей-офф.