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Хоккеист Беспалов договорился о продлении контракта с московским "Спартаком"

Спорт
18 апреля, 17:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
В минувшем сезоне Беспалов провел за "Спартак" 25 игр, в которых его команда одержала 8 побед
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Никита Беспалов

Никита Беспалов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вратарь Никита Беспалов договорился о продлении соглашения с московским хоккейным клубом "Спартак". Об этом хоккеист сообщил ТАСС.

"Можно сказать, что уже подписал контракт со "Спартаком", - сказал 29-летний Беспалов. Собеседник ТАСС не стал раскрывать подробности соглашения. Действующий контракт голкипера завершится 30 апреля.

В минувшем сезоне Беспалов провел за "Спартак" 25 игр, в которых его команда одержала 8 побед. Голкипер отразил 92,6 процента бросков.

По итогам регулярного сезона "Спартак" занял 13-е место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги и не смог пробиться в плей-офф.

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