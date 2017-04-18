Российский гандболист Игропуло подписал двухлетний контракт с белорусским клубом БГК

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Брестский гандбольный клуб (БГК) имени А.П. Мешкова подписал контракт с российским правым полусредним Константином Игропуло. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Трудовое соглашение вступит в силу с июля 2017 года и рассчитано на два сезона", - говорится в сообщении.
Игропуло - воспитанник ставропольского гандбола. Он выступал за ставропольский "Виктор-СКА" (2000-2001, 2004-2005), греческий "Панеллионис" (2001-2004), российский клуб "Чеховские медведи" (2005-2009), испанскую "Барселону" (2009-2012), немецкий "Берлин" (2012-2015), в 2015 году перешел в датский "Колдинг".
32-летний Игропуло выигрывал Лигу чемпионов (2011), Кубок кубков (2006), Кубок EHF (2015), дважды становился чемпионом Испании (2011, 2012), четыре раза - чемпион России (2006-2009), а также выигрывал Кубок Германии (2014).
В составе сборной России Игропуло играл на Олимпиаде-2008 в Пекине.
БГК был основан в 2002 году. Клуб восемь раз выигрывал чемпионат Белоруссии и девять раз - Кубок страны.