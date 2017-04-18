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Дзофф: тренер "Спартака" Каррера сделал правильный выбор, начав самостоятельную карьеру

Спорт
18 апреля, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Знаменитый в прошлом вратарь отметил, что следит за тренерской деятельностью Карреры, несмотря на недостаток информации в итальянской прессе
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Дино Дзофф

Дино Дзофф

© AP Photo/Antonio Calanni

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера сделал правильный выбор, начав самостоятельную карьеру, а не поехав с Антонио Конте в английский "Челси". Об этом ТАСС рассказал знаменитый в прошлом итальянский вратарь Дино Дзофф.

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В 2016 году тренерский штаб итальянского специалиста Антонио Конте перешел из "Ювентуса" в "Челси", однако работавший его помощником Каррера не смог продолжить работу в Англии, а позже получил предложение стать помощником Дмитрия Аленичева в "Спартаке". После увольнения Аленичева в августе 2016 года Каррера возглавил московскую команду.

"Я не очень в курсе подробностей того, почему Каррера не поехал в "Челси" вместе с Конте, однако могу сказать, что в итоге Массимо сделал правильный выбор, начав сольную карьеру. Сейчас он является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов. Важно, чтобы Массимо смог выиграть золотые медали - это поможет ему прогрессировать дальше", - сказал Дзофф.

Дзофф отметил, что следит за тренерской деятельностью Карреры, несмотря на недостаток информации в итальянской прессе: "В Италии не пишут больших статей об успехах Массимо, но я все равно слежу за ним. Такой учитель, как Конте, внес большой вклад в развитие Карреры. Очень хорошо, что он стал сразу показывать хорошие результаты, работая самостоятельно".

После 23 туров чемпионата России "Спартак" является лидером турнирной таблицы, имея на своем счету 54 очка. Идущий вторым ЦСКА отстает от лидера чемпионата на десять очков.

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