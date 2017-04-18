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"Бастия" закрыла одну из трибун стадиона после нападения фанатов на футболистов "Лиона"

Спорт
18 апреля, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Дисциплинарный комитет лиги рассмотрит произошедшее на матче 20 апреля
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Руководство французского футбольного клуба "Бастия" закрыло одну из трибун своего домашнего стадиона после нападения фанатов на игроков "Лиона". Об этом сообщает пресс-служба "Бастии".

16 апреля в Бастии начало матча чемпионата Франции между местным клубом и "Лионом" было отложено из-за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков "Лиона". Спустя 50 минут команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером "Лиона" Лопешем. В результате этого инцидента на поле началась массовая драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби.

"В результате недавних инцидентов клуб принял решение закрыть одну из трибун и провести на ней работы, направленные на усиление мер безопасности. Кроме того, установленные лица, принявшие участие в инцидентах, впредь не будут допущены на стадион", - говорится в заявлении.

Дисциплинарный комитет лиги рассмотрит произошедшее на матче 20 апреля.

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Фанаты "Бастии" выбежали на поле и пытались напасть на футболистов "Лиона"

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