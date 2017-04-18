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Федерация: гимнаст Аблязин отвечал на вопросы о допинге, к которому он не имеет отношения

Спорт
18 апреля, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
По словам президента Федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области, его также вызвали на допрос десятью днями раньше
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Денис Аблязин

Денис Аблязин

© AP Photo/Julio Cortez

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира и пятикратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Денис Аблязин во время вызова на допрос вынужден был отвечать на стандартные вопросы о допинге, к которому он никогда не был причастен. Своим мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин, который также является руководителем центра, где тренируется спортсмен.

Ранее Аблязин подтвердил ТАСС, что во вторник был вызван на допрос в Железнодорожный отдел Следственного управления СК РФ по Пензенской области в качестве свидетеля по уголовному делу о допинге, однако отказался сообщать какие-либо подробности.

"Насколько я понимаю, Денису пришлось отвечать на стандартные вопросы, к которым он отношения не имеет, - заметил Старкин. - Спрашивали про его отношение к борьбе с допингом и про тренеров, и про врачей, и про его товарищей по команде, знает ли он представителей других видов спорта. Меня тоже вызывали на допрос десятью днями раньше, поэтому представляю, о чем там шла речь. Более подробную информацию я не имею права сообщать, так как дал подписку о неразглашении".

По словам руководителя центра, беседа длилась не меньше часа. "Спрашивали и про легкую атлетику, но о том, чем живут легкоатлеты, я не имею представления, так как сосредоточен только на своем виде спорта, а о сложной ситуации с допингом знаю только из сообщений СМИ", - отметил собеседник агентства.

"Если говорить про то, может ли быть допинг в гимнастике, то хочу с высоты своего 45-летнего опыта сказать, что на 99,9% нет, - подчеркнул Старкин. - Единственное, на чем наши гимнастки раньше попадались, так это фуросемид, который употребляли для снижения веса, а не для маскировки других запрещенных веществ, как могло быть в других видах спорта".

"А Денис с 2013 года минимум по два раза в год ездит в Германию к врачам. Ему там специалисты сделали диету как питаться в точности до грамма. И Аблязин строго ее придерживается перед крупными стартами, и ни о каком употреблении препаратов и речи быть не может", - подытожил собеседник агентства.

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