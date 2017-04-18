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СМИ: вице-чемпион мира по легкой атлетике сбежал из расположения сборной Кубы в Штутгарте

Спорт
18 апреля, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Предполагается, что Педро Пичардо намерен просить убежища в Германии или Испании
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Педро Пичардо

Педро Пичардо

© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в тройном прыжке кубинец Педро Пичардо самовольно покинул расположение сборной в немецком Штутгарте, где проходит тренировочный сбор команды. Об этом сообщает испанское издание AS.

23-летний Пичардо не явился на утреннюю тренировку в пятницу. Предполагается, что он намерен просить убежища в Германии или Испании. Пичардо будет исключен из команды, не выступит на чемпионате мира и не сможет вернуться на Кубу в течение восьми лет.

Пичардо завоевал серебряные медали чемпионатов мира 2013 года в Москве и 2015 года в Пекине, золото Панамериканских игр - 2015, бронзу ЧМ-2014 в помещении.

За последние годы кубинские спортсмены неоднократно сбегали из сборной. К примеру, в 2013 году во время чемпионата мира в Москве расположение команды покинул специализирующий в беге на 110 метров с барьерами Орландо Ортега, который позже был обнаружен в Италии.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа 2017 года.

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