Горнолыжник Хорошилов вошел в состав сборной России на олимпийский сезон

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Победитель этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в слаломе и неоднократный призер этапов соревнования Александр Хорошилов вошел в состав сборной России на олимпийский сезон-2017/18. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников.

"В основной состав на централизованную подготовку вошли по восемь мужчин и женщин, в том числе и Хорошилов", - сказал Мельников.

Централизованную подготовку к олимпийскому сезону будут проходить: Александр Хорошилов, Павел Трихичев, Александр Андриенко, Евгений Пясик, Семен Ефимов, Никита Алехин, Иван Кузнецов, Артем Бородайкин, Александра Прокопьева, Анастасия Романова, Кристина Крюкова, Анастасия Силантьева, Юлия Плешкова, Ксения Алопина, Екатерина Ткаченко и Рината Абдулкаюмова.

Заседание экспертного совета Минспорта признало выступление сборной России в прошедшем сезоне удовлетворительным. Хорошилов на чемпионате мира занял пятое место в слаломе.

Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.