Хэмилтон стал лучшим в первый день тестов "Формулы-1" в Бахрейне

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Хэмилтон стал лучшим в первый день тестов "Формулы-1" в БахрейнеСпорт 18 апреля, 19:39
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первый день тестов, которые проходят в Бахрейне.
Британец проехал по трассе 97 кругов, на лучшем из них показав результат 1 минута 31,358 секунды. Второе время у резервного пилота "Феррари" Антонио Джовинацци - отставание 0,626 секунды (93 круга). Третий результат показал австралиец Даниэль Риккьярдо на "Ред Булл" (+0,991; 45 кругов).
Тесты завершатся в среду. В них примут участие сразу два российских гонщика - пилот "Торо Россо" Даниил Квят и резервный гонщик "Рено" Сергей Сироткин.