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Светильниками из Саранска оснастят строящиеся стадионы к ЧМ-2018

Спорт
18 апреля, 19:48 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 18, апреля. /ТАСС
Глава республики Мордовия Владимир Волков поставил перед коллективами светотехников выйти на транснациональный уровень
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ПЕНЗА, 18 апреля. /ТАСС/. Саранские светильники будут установлены на строящихся стадионах к чемпионату мира по футболу 2018 года в Саранске, Нижнем Новгороде и Волгограде. Об этом сообщил во вторник глава республики Мордовия Владимир Волков, чествуя работников светотехнической отрасли Мордовии.

"Созданное с южнокорейской фирмой "Непес" совместное предприятие производит в Мордовии светодиодные светильники по технологии удаленного люминофора. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу ими будут оснащены стадионы в Саранске, Нижнем Новгороде и Волгограде", - сообщил собравшимся глава республики Мордовия.

Волков поставил перед коллективами светотехников выйти на транснациональный уровень. Производственное объединение "Лисма" на сегодняшний день является одним из ведущих производителей источников света на территории России и стран СНГ. Ассортимент продукции предприятия составляет более 300 наименований. Около 15% продукции отправляется на экспорт. Налаживаются связи с партнерами в Чехии, Венгрии, Иране, странах СНГ.

"Сегодня каждая третья лампочка в стране производится в Саранске. В прошлом году "Лисма" зарегистрировала совместное предприятие в Бурунди. Наша цель - завоевать африканский рынок, выйти на транснациональный уровень. Мы уверены, что у новой компании большие перспективы", - подчеркнул Волков.

В Мордовии традиционно отмечают профессиональный праздник День светотехника. Пять лет назад в республике было принято решение о создании светотехнического кластера. По данным республиканского правительства, в настоящее время его участниками являются 43 предприятия, в том числе приборостроительного и оптоволоконного направления. Для реализации инвестиционных проектов в отрасли Мордовия привлекла почти 5 млрд рублей. Создано более 2 тысяч новых рабочих мест, отгружено инновационной продукции собственного производства более чем на 28 млрд рублей.

За пять лет производительность труда в отрасли выросла более чем в 2,5 раза. По данным республиканского правительства, производительность труда в светотехнической отрасли Мордовии составила в 2016 году 1 млн 200 тысяч рублей на человека.

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