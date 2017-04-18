"Красная Армия" разгромила "Реактор" во втором матче финала МХЛ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Красная Армия" из Москвы одержала победу над нижнекамским "Реактором" со счетом 6:1 во втором матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске.

Шайбы в составе победителей забросили Семен Кошелев (10-я минута), Андрей Кузьменко (27, 28), Данила Квартальнов (34), Павел Карнаухов (34) и Иван Силаев (54). Хозяева ответили голом в исполнении Айнура Чабатова (57).

Счет в финальной серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Красной Армии". Следующая встреча между командами пройдет 21 апреля в Москве.