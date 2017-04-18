Тимченко: СКА сделает ставку в олимпийский сезон на российских хоккеистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Руководство хоккейного клуба СКА будет делать ставку на российских игроков в новом сезоне в преддверии Олимпиады. Об этом журналистам рассказал президент петербургского клуба Геннадий Тимченко в рамках церемонии чествования клуба после победы в Кубке Гагарина.

В текущем сезоне истекают контракты у нападающих Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука, которые заканчиваются 30 апреля.

"Если кто-то хочет уехать, трудно с ними говорить, это их желание, право. Мы будем с ними конечно разговаривать, работать, - сказал Тимченко. - Что касается кандидатов в сборную, то мы особенно должны с ними работать для того, чтобы в начале сезона подготовить команду к Олимпиаде. Мы делаем ставку на наших игроков".

По словам Тимченко, СКА будет стараться готовить отечественных защитников. "Но есть такие игроки, у которых и наши могут поучиться, их надо тоже иметь в виду в нашей команде", - отметил он.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.