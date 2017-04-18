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Тимченко: СКА сделает ставку в олимпийский сезон на российских хоккеистов

Спорт
18 апреля, 20:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, апреля. /ТАСС
По словам президента клуба, СКА будет стараться готовить отечественных защитников
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Геннадий Тимченко

Геннадий Тимченко

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Руководство хоккейного клуба СКА будет делать ставку на российских игроков в новом сезоне в преддверии Олимпиады. Об этом журналистам рассказал президент петербургского клуба Геннадий Тимченко в рамках церемонии чествования клуба после победы в Кубке Гагарина.

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© Александр Демьянчук/ТАСС

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В текущем сезоне истекают контракты у нападающих Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука, которые заканчиваются 30 апреля.

"Если кто-то хочет уехать, трудно с ними говорить, это их желание, право. Мы будем с ними конечно разговаривать, работать, - сказал Тимченко. - Что касается кандидатов в сборную, то мы особенно должны с ними работать для того, чтобы в начале сезона подготовить команду к Олимпиаде. Мы делаем ставку на наших игроков".

По словам Тимченко, СКА будет стараться готовить отечественных защитников. "Но есть такие игроки, у которых и наши могут поучиться, их надо тоже иметь в виду в нашей команде", - отметил он.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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