Волейболистки московского "Динамо" выиграли второй матч финала чемпионата России

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло одноименный клуб из Казани со счетом 3-0 во втором матче финальной серии женского чемпионата России. Встреча прошла в Москве.

Счет в серии до трех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет 28 апреля в Казани.

Во втором матче в серии за третье место "Уралочка" из Свердловской области дома обыграла красноярский "Енисей" со счетом 3-2 и сравняла счет в серии - 1-1.