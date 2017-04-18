Волейболистки московского "Динамо" выиграли второй матч финала чемпионата России

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло одноименный клуб из Казани со счетом 3-0 во втором матче финальной серии женского чемпионата России. Встреча прошла в Москве.
Счет в серии до трех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет 28 апреля в Казани.
Во втором матче в серии за третье место "Уралочка" из Свердловской области дома обыграла красноярский "Енисей" со счетом 3-2 и сравняла счет в серии - 1-1.