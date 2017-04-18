Кириленко: РФБ погасила основной долг организации

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) погасила основную задолженность организации. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Андрей Кириленко.

"Основную часть долга мы закрыли, - сказал Кириленко. - Осталось только решить финансовые вопросы с судьями".

В конце августа 2015 года, когда Кириленко возглавил РФБ, долг организации составлял 280 млн рублей.