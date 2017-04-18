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Кириленко: РФБ погасила основной долг организации

Спорт
18 апреля, 21:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
В конце августа 2015 года, когда Кириленко возглавил Российскую федерацию баскетбола, долг организации составлял 280 млн рублей
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Андрей Кириленко

Андрей Кириленко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) погасила основную задолженность организации. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Андрей Кириленко.

"Основную часть долга мы закрыли, - сказал Кириленко. - Осталось только решить финансовые вопросы с судьями".

В конце августа 2015 года, когда Кириленко возглавил РФБ, долг организации составлял 280 млн рублей.

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