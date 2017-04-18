WWF объявил о масштабных угрозах заповедникамСоциальная ответственность 18 апреля, 21:44
ПСЖ победил "Метц" и догнал лидирующий в чемпионате Франции "Монако"Спорт 18 апреля, 21:40
Вратарь Абаев на правах аренды перешел из "Локомотива" в "Краснодар"Спорт 18 апреля, 21:27
Кириленко: РФБ погасила основной долг организацииСпорт 18 апреля, 21:25
Путин поздравил Эрдогана по итогам референдума в ТурцииПолитика 18 апреля, 21:18
Леонид Парфенов станет ведущим "Намедни в караоке" на телеканале RTViОбщество 18 апреля, 20:50
Тимченко: ХК СКА обратился к властям Петербурга с просьбой выделить землю для новой ареныСпорт 18 апреля, 20:49
Тимченко: СКА сделает ставку в олимпийский сезон на российских хоккеистовСпорт 18 апреля, 20:33
ФИФА открыла голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедерацийСпорт 18 апреля, 20:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Вратарь Илья Абаев на правах аренды перешел из московского "Локомотива" в "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.
"Ранее "Краснодар" получил разрешение на переход футболиста вне заявочного периода", - говорится в сообщении пресс-службы.
Абаев перешел в "Локомотив" из нижегородской "Волги" в июле 2013 года. В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провел один матч в чемпионате и одну игру в Кубке России.