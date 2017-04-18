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Вратарь Абаев на правах аренды перешел из "Локомотива" в "Краснодар"

Спорт
18 апреля, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Ранее "Краснодар" получил разрешение на переход футболиста вне заявочного периода
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Илья Абаев

Илья Абаев

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Вратарь Илья Абаев на правах аренды перешел из московского "Локомотива" в "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

"Ранее "Краснодар" получил разрешение на переход футболиста вне заявочного периода", - говорится в сообщении пресс-службы.

Абаев перешел в "Локомотив" из нижегородской "Волги" в июле 2013 года. В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провел один матч в чемпионате и одну игру в Кубке России.

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