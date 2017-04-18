ПСЖ победил "Метц" и догнал лидирующий в чемпионате Франции "Монако"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Метц" со счетом 3:2 в выездном матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе парижан голы на счету Эдинсона Кавани (33-я минута) и Блеза Матюиди (36, 90). У хозяев отличились Ян Жуффур (78) и Шейк Диабате (88).

ПСЖ набрал 77 очков и сравнялся с лидирующим в чемпионате "Монако". "Метц" с 36 очками занимает 15-е место.

В следующем туре 22 апреля ПСЖ примет "Монпелье", а "Метц" в тот же день на выезде сыграет с "Лорьяном".