ПСЖ победил "Метц" и догнал лидирующий в чемпионате Франции "Монако"

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Метц" со счетом 3:2 в выездном матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе парижан голы на счету Эдинсона Кавани (33-я минута) и Блеза Матюиди (36, 90). У хозяев отличились Ян Жуффур (78) и Шейк Диабате (88).
ПСЖ набрал 77 очков и сравнялся с лидирующим в чемпионате "Монако". "Метц" с 36 очками занимает 15-е место.
В следующем туре 22 апреля ПСЖ примет "Монпелье", а "Метц" в тот же день на выезде сыграет с "Лорьяном".