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ПСЖ победил "Метц" и догнал лидирующий в чемпионате Франции "Монако"

Спорт
18 апреля, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:2
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Футболисты ПСЖ

Футболисты ПСЖ

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Метц" со счетом 3:2 в выездном матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе парижан голы на счету Эдинсона Кавани (33-я минута) и Блеза Матюиди (36, 90). У хозяев отличились Ян Жуффур (78) и Шейк Диабате (88).

ПСЖ набрал 77 очков и сравнялся с лидирующим в чемпионате "Монако". "Метц" с 36 очками занимает 15-е место.

В следующем туре 22 апреля ПСЖ примет "Монпелье", а "Метц" в тот же день на выезде сыграет с "Лорьяном".

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