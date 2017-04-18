Бразильский боец Брандао 25 мая в Екатеринбурге проведет бой с Галиевым

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Известный бразильский боец Диего Брандао 25 мая в Екатеринбурге проведет поединок с россиянином Вернером Галиевым. Об этом ТАСС сообщил президент организации Fight Nights (FN) Камил Гаджиев.

Также в рамках турнира пройдет поединок между россиянином Мурадом Мачаевым и Эфраин Эскудеро.

Ранее планировалось, что Брандао проведет бой в Санкт- Петербурге 2 июня.

Брандао запомнился российским болельщикам своим дебютным боем в FN. В поединке в Махачкале бразилец эффектным болевым приемом победил Мурада Мачаева. Во время подготовки к поединку у бразильца возникли проблемы с паспортом, после чего ему пришлось экстренно делать новый документ.

Всего в активе Брандао 21 победа и 11 поражений. Он также выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).